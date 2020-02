Nog een grotere klepper: Clijsters krijgt na forfait van Bertens Australian Open-finaliste tegenover zich

Beginnen ze al te zweten in het Clijsters-kamp? Het moment van de waarheid komt er stilaan aan en de tegenstand zal niet van de poes zijn. Kim Clijsters zal het in Dubai uiteindelijk niet moeten opnemen tegen Kiki Bertens, maar tegen Garbiñe Muguruza.

Bertens speelt nog de finale in het Russische Sint-Petersburg en ziet het niet zitten om maandag of dinsdag dan alweer in Dubai te staan en competitief te zijn. Daarom heeft de Nederlandse besloten zichzelf na deze week wat rust te gunnen en forfait te geven voor Dubai.

OPPONENTE BEZIG AAN REVIVAL

Geen duel tegen Clijsters dus voor haar. Dat is weggelegd voor Muguruza. Die geniet internationaal nog een tikkeltje meer naambekendheid dan Bertens na haar eindzeges op Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017). Nadien kende de Spaanse twee magere jaren, maar recent knoopte ze op de Australian Open weer aan met haar betere tennis.

Muguruza verloor daar wel de finale van Sofia Kenin, maar is alleszins een stevige waardemeter voor Clijsters, die zich meteen kan meten met de wereldtop.