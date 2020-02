Hier is Clijsters aan ontsnapt: Bertens geeft demonstratie in finale in Rusland

Met Muguruza krijgt Kim Clijsters in Dubai een zware klepper tegenover zich, maar Kiki Bertens verslaan had een even lastige opdracht geweest. Dat is nog eens gebleken in Sint-Petersburg, waar Bertens met bravoure het toernooi gewonnen heeft.

Bertens moest het in de finale opnemen tegen Rybakina, een groot talent in tennismiddens. De Kazachse won ook het openingsspelletje, maar dan was de speeltijd voorbij. De volgende zeven games gingen allemaal naar het nummer acht van de wereld. Daar waren er zes bij in de eerste set. TWEEDE TITEL OP RIJ Ook nadien slaagde Rybakina er niet in haar wagonnetje aan te pikken. Ze bood wel iets meer weerstand, maar haar Nederlandse opponente bleek simpelweg te sterk. Met 6-1 en 6-3 stak Bertens de toernooizege op zak. Het is haar tweede titel op rij in Sint-Petersburg. Aanvankelijk zou Bertens de eerste tegenstandster zijn van Kim Clijsters in Dubai, maar die wedstrijd laat ze dus schieten omdat ze in Sint-Petersburg zover geraakte.