Wickmayer moet in drie sets de duimen leggen voor derde reekshoofd

Terwijl het uitkijken is naar de wedstrijden van Clijsters & co in Dubai. timmert Yanina Wickmayer aan haar eigen weg op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Nicholasville. Daar is Wickmayer gestrand in de kwartfinales, al bood ze wel weerwerk tegen Brengle.

Wickmayer had al gewonnen van Halbauer en Osuigwe. De derde Amerikaanse opponente, Madison Brengle, was wel van een ander kaliber. Zij is het derde reekshoofd in Nicholasville. Brengle deelde aanvankelijk ook de lakens uit: ze won de eerste vier spelletjes en stoomde door naar 6-2. COMEBACKS VAN WICKMAYER IN SET TWEE Toen Brengle ook 2-0 uitliep in set twee, leek ze de overwinning al voor het grijpen te hebben. Wickmayer maakte er onmiddellijk 2-2 van, waarna Brengle opnieuw afstand nam (4-2). De uitschakeling leek toen wel erg dichtbij voor onze landgenote, maar Wickmayer begon aan een knappe reeks en sleepte alsnog de tweede set uit de brand. Knap gedaan van Wicky en ook het openingsspelletje van de derde set was nog voor haar. Nadien knoopte Brengle echter weer aan met haar betere tennis en was er geen houden meer aan. Zo werd het 6-2, 4-6 en 6-1 na bijna twee uur tennis.

