Voorstelling Fed Cup-tegenstander Australië: De nummer één van de wereld, Tomljanovic en een ervaren rot

Woensdag raakte bekend dat België het in de finaleweek van de Fed Cup moet opnemen tegen Wit-Rusland en Australië. Wij stellen de speelsters van beide landen kort aan u voor. Vandaag: Australië.

Australië verloor in 2019 de finale van de Fed Cup en was daardoor rechtstreeks geplaatst voor de finaleweken. Daardoor is het iets moeilijker in te schatten hoe Australië België gaat bekampen. Australië heeft drie serieuze wapens.

Ashleigh Barty hoeven we eigenlijk niet meer voor te stellen. Nummer één van de wereld en ook in het dubbelspel één van de beste speelster ter wereld. Net als Aryna Sabalenka bij Wit-Rusland een gevaar voor drie van de vijf wedstrijden.

Met Kimberly Birell (584e op de WTA-ranking) en Priscilla Hon (130) hoeven we niet meteen rekening te houden. Met Daria Gavrilova (193e, maar ex-nummer twintig) al iets meer.

Verder heeft Australië wel nog Ajla Tomljanović (WTA 57) en veterane Samantha Stosur (recordhoudster met 54 duels voor Australië in de Fed Cup) achter de hand.

De kans is groot dat Barty en Tomljanovic de enkelspelen voor hun rekening nemen en Barty en Stosur samen dubbelen. Net als in de finale van de Fed Cup.

De pure wereldklasse van Barty, de degelijkheid van Tomljanovic en de ervaring van Stosur. Australië wordt een erg lastige opdracht voor de Belgen.