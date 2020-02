Meteen clash der Lage Landen: Clijsters tegen speelster uit top tien bij comeback

Kim Clijsters was de afgelopen dagen volop aan het trainen in Dubai om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op haar comeback. De kans was immers reëel dat ze meteen tegen een klepper zou uitkomen en dat is ook het geval. Haar eerste tegenstandster is Kiki Bertens.

Er is inmiddels geloot voor de Dubai Duty Free Tennis Championships. Aangezien Clijsters meedoet aan het toernooi als wildcardspeelster, bestond de kans dat ze al snel een topspeelster op haar pad zou vinden. Dat is dus ook het geval met Kiki Bertens als opponente. De Nederlandse is het nummer acht op de wereldranglijst. Het wordt de eerste onderlinge ontmoeting tussen hen beiden. De wedstrijd zal doorgaan op 17 of 18 februari. Dan zal al duidelijk worden of Clijsters zich nu al opnieuw kan meten met de wereldtop. OOK MERTENS KENT OPPONENTE Ook Elise Mertens doet mee in Dubai, zij zal het opnemen tegen Qiang Wang. Bonaventure, Flipkens en Van Uytvanck spelen eerst nog kwalificaties.

