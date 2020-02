Voorstelling Fed Cup-tegenstander Wit-Rusland: Het dubbelmaatje van Mertens én een geheim wapen

Woensdag raakte bekend dat België het in de finaleweek van de Fed Cup moet opnemen tegen Wit-Rusland en Australië. Wij stellen de speelsters van beide landen kort aan u voor. Vandaag: Wit-Rusland.

De vrouwen uit Wit-Rusland plaatsten zich voor de finaleweek door een 2-3-winst tegen Nederland. Aryna Sabalenka en Aliaksandra Sasnovich speelden elk -het maximum van- drie partijen.

Sabalenka was ongetwijfeld de bekendste Wit-Russische die onze Noorderburen bekampte. De 21-jarige staat nummer dertien van de wereld, maar is in België vooral bekend als dubbelpartner van… Elise Mertens.

In het dubbelspel staat Aryna nummer vijf van de wereld. Voor een Fed Cup-team is zo’n speelster uiteraard van goudwaarde.

De rest van de Wit-Russische selectie was een pak minder indrukwekkend tegen Nederland.

Aliaksandra Sasnovich staat net buiten de top honderd van de wereld in het enkelspel en net binnen de top vijftig in het dubbel. Olga Govartsova, Liziya Marozava en reservespeelster Anna Kubareva staan nog een stuk lager.

Is België dan favoriet tegen Wit-Rusland? Ja en nee. De sleutel ligt misschien wel bij een speelster die ontbrak tegen Nederland: Victoria Azarenka.

Ex-nummer één van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open in het enkelspel. Viervoudig finaliste op een grand slam in het dubbel en tweevoudig winnares van een grand slam in het gemengd dubbel.

Net als Sabalenka dus iemand die zowel in het enkel als in het dubbel uitstekend voor de dag kan komen.

Azarenka heeft er echter enkele moeilijke jaren opzitten en speelde dit seizoen zelfs nog niet. Ze is intussen weggezakt naar plek 53 en wordt pas in maart terug op het circuit verwacht. Als Kim Clijsters het geheime wapen is bij de Belgen, is Azarenka dat bij Wit-Rusland.