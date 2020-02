Roland Garros is enige graveltoernooi op het programma van Roger Federer

De manager van Roger Federer heeft aan persagentschap Reuters bevestigd dat Roland Garros het enige graveltoernooi is waaraan de Zwitser in 2020 zal deelnemen.

Gravel is niet de favoriete ondergrond van Roger Federer. In 2009 won hij wel in de Franse hoofdstad, maar het is wel de enige grand slam die hij maar een keer op zijn palmares heeft staan. Dit jaar komt er mogelijk een tweede eindzege bij.

In 2017 en 2018 liet de 38-jarige nummer 3 van de wereld de graveltoernooien nog voor wat ze waren om rust in te lassen in zijn programma. Dit jaar zal hij, net zoals de succeseditie van 2019 (hij verloor in de halve finale van Nadal), Roland Garros wel in zijn programma opnemen.

Maar daar zal het ook bij blijven wat het gravelseizoen betreft. Geen Federer dus op de toernooien van Madrid en Rome.