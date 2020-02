Morgen weten we de tegenstander van Kim Clijsters: komt ze meteen uit tegen een topspeelster?

Nog even en we weten tegen wie Kim Clijsters het moet opnemen in de eerste ronde in Dubai. Morgen staat de loting namelijk op het programma. De kans is bestaande dat Clijsters het moet opnemen tegen een speelster uit de top 10.

Kim Clijsters is nu enkele dagen in Dubai en volgens Het Nieuwsblad is ze daar zich aan het klaarstomen voor haar eerste ronde. Ze is nog steeds enorm populair, want de mensen kwamen haar verwelkomen op de luchthaven. Morgen weten we dus tegen wie Kim Clijsters zal uitkomen in de eerste ronde. De kans is bestaande dat ze tegen een speelster uit de top 10 moet spelen. Ook Elise Mertens zou een tegenstander kunnen worden. Clijsters moet geen kwalificaties spelen.