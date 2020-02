Wickmayer komt dipje vlot te boven en zet Amerikaanse opzij

Yanina Wickmayer tracht in de eerste maanden van het seizoen extra vertrouwen te tanken. Daarvoor is ze afgereisd naar de States. Ze doet mee aan het ITF-toernooi van Nicholasville. Haar eerste opdracht heeft ze alvast tot een goed einde gebracht.

De 22-jarige Elizabeth Halbauer kon haar aanvankelijk weinig in de weg leggen. Wickmayer heerste tegen het nummer 307 van de wereld. Amper twintig minuutjes nam de eerste set in beslag. Het vierde setpunt was raak voor Wickmayer, er pronkte een droge 6-0 op het bord.

De zaken veranderden wel enigszins toen het in de tweede set plots van 2-1 naar 2-4 ging. Ineens had Wickmayer het een stuk moeilijker om spelletjes binnen te rijven en ze kon de scheve situatie in deze set dan ook niet meer rechttrekken.

VOLLE OVERTUIGING IN SET DRIE

Opnieuw aanzetten dus maar in set drie en dat deed Wickmayer met volle overtuiging. Na 1-1 gunde ze haar opponente geen enkel spelletje meer. Zo werd het 6-0, 4-6 en 6-1. De volgende tegenstandster is Osuigwe, opnieuw een Amerikaanse.