Nipte nederlaag voor Kimmer Coppejans in India, De Greef volgt voorbeeld van Bemelmans niet in Cherbourg

Kimmer Coppejans liet eind vorig jaar zien ook op hardcourt wel uit de voeten te kunnen. Daar wil hij in 2020 op voortbouwen. Bijna haalde hij de hoofdtabel op de Australian Open. Op een challenger in India is Coppejans gestrand in de tweede ronde. De Greef verloor dan weer in Cherbourg.

Coppejans kreeg op de Bangalore Challenger Frederico Silva tegenover zich. Coppejans was er het vijftiende reekshoofd, maar moest toch het onderspit delven met de Portugees. Beide spelers trokken een set naar zich toe, vooraleer een spannende slotfase volgde. Silva kon aan het einde nog de beslissende break forceren en haalde het met 6-3, 3-6 en 7-5. Op de challenger in het Franse Cherbourg slaagde Ruben Bemelmans er al in om de achtste finales te bereiken en Arthur De Greef kreeg de kans om hetzelfde te doen. Dat bleek echter te hoog gegrepen. De Italiaan Roberto Marcora klopte De Greef met 6-3 en 6-4.