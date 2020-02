Na David Goffin sneuvelt ook de Masters-kampioen in Rotterdam

Aan verrassingen geen gebrek in de achtste finales in Rotterdam. David Goffin moest al de duimen leggen voor Sinner en nu verdwijnt er opnieuw een grote naam uit het toernooi. Stefanos Tsitsipas liet zich immers verrassen door Aljaz Bedene.

Tsitsipas is het nummer zes op de wereldranglijst en won vorig jaar nog de Masters. In de wedstrijd tegen Bedene leek de Griek in de eerste acht spelletjes ook de betere speler, maar kon hij zijn breakpunten niet benutten. Daarna kantelde de match. De laatste elf punten in de set gingen allemaal naar Bedene.

De Sloveen zat zo in de drivers' seat en had ook in het begin van set twee snel een break te pakken. Tsitsipas verloor nadien geen enkel punt meer op de eigen opslag, maar slaagde er niet in de break achterstand nog ongedaan te maken. Bedene schakelde hem uit met 7-5 en 6-4.