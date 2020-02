Kim Clijsters hoeft zich over populariteit geen zorgen te maken

Kim Clijsters is afgereisd naar Dubai voor haar eerste toernooi op de WTA Tour. De fans zullen haar terugkeer wereldwijd op veel applaus onthalen. Daar moet ze niet aan twijfelen. Ook al zijn het dan de toppers van nu die op de posters prijken.

Niet dat dat iets is waar Clijsters zich zorgen over zou maken, maar de omstandigheden in Dubai kunnen daaromtrent wel eens een verkeerd beeld geven. Op sportief vlak is de comeback van Clijsters er nochtans het grote nieuws, ook al is dat niet altijd goed te merken.

Naar verluidt zijn er ginds geen grote banners of posters met de afbeelding van Clijsters op, zoals normaal reclame gemaakt wordt voor de grote sterren. Enerzijds is het ook logisch dat de aandacht van het jonge publiek vooral getrokken wordt door promo van huidig nummer één Ashleigh Barty. Al wil het niet zeggen dat ze Clijsters niet als een vedette zullen bekijken.

NIEUWE GENERATIE IN DE PICTURE

Er zijn immers wel een paar redenen waarom de toppers van de nieuwe generatie eerder in de picture staan. In de eerste plaats de laattijdige inschrijving van Clijsters. Pas op zondag 10 februari maakte de Limburgse bekend dat ze een wildcard voor Dubai had aanvaard. Dan is het geen evidentie om haar aantreden op enkele dagen tijd in het straatbeeld al zichtbaar te maken.

Elders had dat misschien wel al gekund, maar de Dubai Duty Free Tennis Championships gaan door het leven als een toernooi waar laattijdig nog wel de hand moet aan gelegd worden. In de laatste dagen voorafgaand aan de eerste speeldag moet daar nog wel één en ander gebeuren op infrastructureel gebied.

Het is een toernooi dat al sinds '93 op de kalender staat bij de mannen. In 2001 ging het van een level 250 naar 500 en werd er ook een damestoernooi opgericht. Sindsdien is het wel op dat niveau blijven steken. Het prijzengeld ligt hoog genoeg, waardoor het doorheen de jaren steevast wel toppers wist te lokken.

VAST STRAMIEN

Gevolg: het toernooi van Dubai zit al een aantal jaren in een vast stramien. Ze weten daar wel wat nodig is om voorgaande edities te evenaren, maar bijgevolg kan er ook langer gewacht worden om bepaalde zaken in orde te brengen. Op korte tijd een reclamekaravaan op gang brengen om de komst van Clijsters aan te kondigen, is dan iets te plots. Toch zal het wel wat geven wannneer zij daar haar eerste wedstrijd speelt.