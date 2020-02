Goffin onderuit tegen Italiaanse tiener in ATP-tornooi van Rotterdam

Sinner is een 18-jarige Italiaan en nummer 79 op de wereldranglijst. In een spannende eerste set moest Goffin nipt het onderspit delven na een tiebreak (9-7).

In de tweede set begon onze landgenoot furieus (0-2), maar uiteindelijk moest het nummer 10 van de wereld de duimen leggen voor Sinner. Het werd 7-5, een heuse stuntzege van de Italiaanse belofte.

It's FEARLESS TENNIS from @janniksin šŸ™Œ



The #NextGenATP finals champion gains his first Top 10 win, defeating Goffin 7-6 7-5 in Rotterdam! #abnamrowtt pic.twitter.com/noU3PxTNUo