🎥 Derde reekshoofd stuurt Van Uytvanck naar huis in tweede ronde in Sint-Petersburg

Nadat eerder op donderdag David Goffin verloor, moet nu ook Alison Van Uytvanck haar spullen pakken. In Rusland was het derde reekshoofd, Petra Kvitova, te sterk.

Dinsdag versloeg Van Uytvanck in de eerste ronde de Franse Kristina Mladenovic (WTA-37), maar Petra Kvitoka (WTA-11) is een ander paar mouwen. De Tjechische won onder meer al twee keer Wimbledon.

Onze landgenote ging uiteindelijk in drie sets en na twee uur en 16 minuten onderuit: 7-6 (7/1), 1-6 en 6-2. Kvitova neemt het in de volgende ronde op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-23) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA-28).