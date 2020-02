Vliegen en Gillé zetten in Argentinië scheve situatie recht tegen thuisspelers

Joran Vliegen en Sander Gillé zijn prima begonnen aan het dubbelspel op de Argentina Open. Ze verloren set één, maar plaatsten zich alsnog.

De Belgische tandem verloor set één met 6-4, maar was dan niet meer te stuiten. 1-6 in set twee, 2-10 in de supertiebreak.

Vliegen-Gillé door naar de kwartfinale. Daarin wacht de Belgen een ontmoeting met de winnaars van het duo Pablo Cuevas – Hugo Dellien of Leonardo Meyer – Andreas Molteni.