Bemelmans schakelt reekshoofd uit in Frankrijk, De Greef straks nog aan zet

Ruben Bemelmans heeft zich geplaatst voor de 1/8e finale in het Challengertoernooi van Cherbourg. De Belg was in drie sets te sterk voor thuisspeler Tristan Lamasine.

De Fransman was er het veertiende reekshoofd, maar moest dus wel het hoofd buigen voor de Belg. Bemelmans haalde het met 4-6, 7-6(2) en 3-6. Ook Arthur De Greef is actief in Cherbourg. Hij overleefde er dinsdag de eerste ronde en speelt woensdag rond de middag zijn 1/16e finale tegen tweede reekshoofd Roberto Macora.

