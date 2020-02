Belgen kennen tegenstanders in finaleweek Fed Cup

De Belgische vrouwen plaatsten zich afgelopen weekend in Kortrijk voor de finaleweek van de Fed Cup. De Belgische vrouwen haalden het van Kazachstan.

Intussen is er geloot voor de finaleweek. België belandde in groep bij bij AustralIë en Wit-Rusland.

Kapitein Johan Van Herck toonde zich tegenover Het Laatste Nieuws best tevreden: hij wou namelijk vooral de VS vermijden: “Als we op ons sterkst staan, moeten we de duels positief kunnen aanvangen.”

De wedstrijden staan tussen 14 en 19 april op de planning. De vraag van één miljoen: heeft België er dan met Kim Clijsters een extra wapen bij?