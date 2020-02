Vader Djokovic doet beklag over gebrek aan steun voor zijn zoon: "Tennis is sport voor rijken"

Novak Djokovic is inmiddels al jaren één van de Grote Drie in het mannentennis. Toch is hij bij velen veel minder populair dan Federer of Nadal. Vaak kiest het publiek de kant van de tegenstander van Djokovic en daar doet diens vader Srdjan zijn beklag over.

Zo supporterde het publiek tijdens de finale in Melbourne vooral voor Thiem. "Een zevenvoudig winnaar van de Australian Open die op je Centre Court, waar hij nog niet één match verloren heeft, en dan toch de kant kiezen van 'een zekere Oostenrijker', dat getuigt van weinig respect", klinkt het in het Servische Telegraf. Srdjan Djokovic heeft een verklaring waarom zijn zoon niet echt op veel fans kan rekenen. "Tennis is een sport voor rijken. Die kunnen niet aanvaarden dat iemand uit het arme Servië de laatste jaren de beste tennisser ter wereld is." ALLESWINNAAR IN 2020? Hij heeft wel enorm veel vertrouwen in de capaciteiten van de huidige nummer 1 van de wereld. "Dit jaar zal Novak de twintig titels van Federer evenaren, want hij zal ook de andere Grand Slams winnen. En de Olympische Spelen."