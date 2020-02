Ruben Bemelmans net als andere landgenoot door op Challenger in Cherbourg

Het Belgische mannentennis is nog meer dan enkel David Goffin. Dat bewijzen zowel Ruben Bemelmans als Arthur De Greef in Cherbourg, waar ze een Challenger-toernooi spelen. Ze hebben allebei hun eerste wedstrijd winnend afgesloten.

Ruben Bemelmans was ruim te sterk voor de Italiaan Pellegrino, die dan ook 82 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. In de eerste set kon Pellegrini nog enigszins weerstand bieden. In set twee was hem nog slechts één spelletje gegund. Bemelmans won overtuigend met 6-3 en 6-1.

Arthur De Greef van zijn kant verwachtte zich aan een spannendere match tegen de Zweed Eriksson en de realiteit strookte daarmee ook. De Greef slaagde er in elke set wel in om een tikkeltje beter te zijn dan zijn opponent en haalde het met tweemaal 6-4.