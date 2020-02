Niet onlogisch dat Clijsters er na weekje Fed Cup weer klaar voor is: "Ze zal haar eigen lichaam goed genoeg kennen"

Nadat het Belgische Fed Cup-team had gewonnen van Kazakhstan, was het grote nieuws dat Kim Clijsters na een weekje mee te trainen haar comeback vervroegde. Ze zal later deze maand al in actie komen in Dubai. Het houdt echt wel steek, leert een blik op het verleden.

"Bij haar vorige comeback was het mijn eerste Fed Cup-ontmoeting en maakte dat ook deel uit van de voorbereiding", herinnert ex-speelster An-Sophie Mestach zich bij het analyseren van Clijsters' beslissing. "Daarna heeft ze de US Open gewonnen. De Fed Cup is altijd een vermoeiende, maar goede week. Fysiek zal ze met haar knie wel weten hoe ver ze mag gaan."

WAARDEMETER

Is het dan zo'n meerwaarde, die week bij het Fed Cup-team? "Als je punten kan spelen tegen een Elise Mertens, is dat toch al een waardemeter. En ook tegen de andere meisjes, dat is alleen maar een voordeel. Het zijn ook verschillende types. Kirsten Flipkens speelt anders dan Elise, Ysa (Bonaventure) speelt anders dan Kirsten en Greet Minnen was er ook nog bij."

Afspraak op 17 februari dus in Dubai. "Kim zal haar eigen lichaam wel goed genoeg kennen. Het was niet voorzien dat ze daar zou spelen en ze zal sowieso tegen een topper uitkomen. Het is haar eerste toernooi, er zal niet veel druk zijn in Dubai, al zal ze wel willen winnen. Dat ze daar speelt, wil zeggen dat ze erin gelooft."

Het is wel handig dat Clijsters zoveel zelf kan bepalen. "Kim kan ook overal een wildcard krijgen. Dat is het voordeel aan haar reputatie. Het is logisch dat ze daar gebruik van maakt. Een week trainen met de Fed Cup is een goede stap vooruit en Kim is iemand die ook altijd een goed team en de juiste begeleiding rond haar zal hebben. Dat is ook belangrijk in het proces."