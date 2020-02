Na zege tegen Kazakhstan kent België nu eerste tegenstanders in finaleweek Fed Cup

België schakelde voorbije zaterdag in Kortrijk Kazakhstan uit in de Fed Cup en de beloning daarvoor is een ticket voor de finaleweek in het Hongaarse Boedapest. Ondertussen is er ook geloot voor het eindtoernooi van de Fed Cup.

Twaalf landen gaan in Boedapest strijden voor de wereldtitel landenteams in het damestennis. In de eerste fase van het toernooi worden die landen opgedeeld in vier poules van drie ploegen. België komt terecht in groep B. Bedoeling is dan uiteraard om groepswinnaar te worden. Ook de tegenstanders van België in die groep zijn bekend. Dat zijn Australië en Wit-Rusland. Elke ontmoeting zal bestaan uit twee enkelwedstrijden en één dubbelmatch. De finaleweek van de Fed Cup gaat door van 14 tot 19 april. De ondergrond is gravel.