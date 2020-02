🎥 Djokovic kiest de ingrediënten voor de ideale tennisspeler en opteert voor backhand Goffin

Op de vernieuwde Davis Cup kwam ook Novak Djokovic in actie en in een filmpje vroeg de organisatie hem om de ideale tennisspeler samen te stellen. Uit het slagenarsenaal van Federer kon hij niet kiezen, want de Zwitser speelde niet mee. Wie wel aan bod kwam? David Goffin.

Djokovic koos voor de backhand van Goffin. "Ik hou van zijn tweehandige backhand. Die is vrij vlak. Wat betekent dat hij de bal graag snel neemt, wat hem toelaat om daarna het spel te dicteren. Hij mist weinig met de backhand. Zijn voorbereiding is naturel. Hij kan langs de lijn gaan of cross-court spelen. Het is zeker één van de beste shots in zijn spel", is de Serviër vol lof over de bewuste slag van onze landgenoot.

Uiteraard moest Djokovic nog andere keuzes maken. Hij verkoos de forehand van Nadal, het talent van Auger-Aliassime en Shapovalov, de mentaliteit van Nadal, de fysiek van Monfils, de opslag van Kyrgios, de return van zichzelf en de volley van Mahut.

Voor het voetenwerk dacht Djokovic dan toch ook weer aan Goffin. "Het zou een combinatie zijn van Nadal, mezelf, Goffin en Auger-Aliassime.