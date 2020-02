Vrijuit na dopingzaak: nummer 1 van de wereld in dubbelspel mag opnieuw tennissen

Een belangrijke uitspraak in het tennis aangaande een vermeend dopinggebruik: de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, Robert Farah, gaat vrijuit. De Colombiaan had positief getest op boldenon, maar is nu vrijgesproken door de ITF.

Boldenon is een anabole steroïde. Farah heeft de ITF er van kunnen overtuigen dat het middel zonder zijn medeweten en niet-intentioneel in zijn lichaam terecht is gekomen. De speler was al voorlopig geschorst, maar die schorsing is nu dus opgeheven. Farah kan dus met onmiddellijke ingang opnieuw beginnen tennissen. Doorgaans vormt hij een dubbelduo met zijn landgenoot Juan Sebastian Cabal.