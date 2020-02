Monfils schaart zich in uniek rijtje na winst in Montpellier

Gaël Monfils won zondag de finale van het ATP toernooi van Montpellier. In de finale troefde hij David Goffin-killer Vasek Pospisil af in twee sets.

Voor Monfils is het al het zestiende jaar op rij dat hij minstens één ATP-finale haalde. Dat is even goed als Rafael Nadal. Die haalde dit jaar nog geen finale.

Bij Roger Federer staat de teller op twintig. Ook de Zwitser haalde nog geen finale dit jaar, maar speelde ook nog maar één toernooi.