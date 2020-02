Kim Clijsters komt heel wat mooi volk tegen in Dubai: "Bijna heel de top 10 zal er zijn"

De fans van Kim Clijsters moet niet lang meer op haar comeback wachten. Normaal zou ze volgende maand in Mexico beginnen aan haar seizoen, maar nu zou ze toch meedoen aan het tornooi in Dubai.

Kim Clijsters zal mooi volk tegenkomen in Dubai, want Buiten Barty is de hele top 10 aanwezig op het tornooi. Ze zou ook al zeer vroeg tegen zo'n topspeelster kunnen uitkomen, want Clijsters is geen reekshoofd.

Volgens Dirk Gerlo, tenniscommentator, weten we niet echt wat we van Clijsters moeten verwachten. "Voor een buitenstaander is het tasten in het duister. Ze heeft er wel een goede week opzitten met Fed Cup-team, want daardoor kwam haar comeback in een stroomversnelling", legt hij uit bij Sporza.

Hij denkt dat Clijsters niet van het veld zal geblazen worden. "Maar ik heb geen idee hoe ver ze zal geraken of ze daar een wedstrijd gaat winnen. Haar eerste wedstrijd en tornooi zal heel wat duidelijk maken."