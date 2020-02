Van Herck gesterkt door zege van zijn team in kwalificaties: "Met ambitie naar Boedapest"

Johan Van Herck werd volop betrokken in de festiviteiten in Lange Munte nadat de kwalificatie binnen was. De man die al menige successen beleefde als kapitein in de Davis Cup gaat nu ook met het Fed Cup-team naar het eindtoernooi. En daar wil hij brokken maken.

Van Herck had uiteraard niets dan lof voor de speelsters die hun opdracht met verve hadden vervuld. "We hebben een fantastisch team", aldus een trotse captain. "We beschikken over speelsters met erg verschillende speelstijlen en hebben veel variatie in dit team."

Dat is inderdaad één van de pluspunten en het geeft Van Herck ook meer keuzemogelijkheden. Daarnaast is ook de getoonde inzet deel van het verhaal. Het verlangen om door te stoten, was enorm groot. "Als ik kijk naar de wil van de speelsters om ervoor te werken en naar wat ze allemaal gepresteerd hebben dit weekend, kan ik alleen maar chapeau zeggen."

TE DUCHTEN

Kazakhstan uitschakelen is één ding en werd ook ergens wel verwacht. Het is nu uitkijken wat België in april kan in de finaleweek. Van Herck is ervan overtuigd dat zijn speelsters daar niet zomaar opzij gezet zullen worden. "We trekken met ambitie naar Boedapest. We zijn een te duchten team."