Terugkeer in Dubai: comeback van Kim Clijsters komt er vroeger dan verwacht

Nadat een knieblessure de 'Kimback' uitstelde, maakte de Limburgse afspraak begin maart op het toernooi van Monterrey. Daar zal ze nog steeds in actie komen, maar ze voelt zich klaar om voordien al een toernooi te spelen. Haar comeback komt er in Dubai, waar er van 17 tot 22 februari getennist zal worden.

De organisatie heeft haar een wildcard aangeboden en die heeft ze met veel plezier geaccepteerd. Dubai is een sterk bezet toernooi. Uitkijken tot wat Clijsters daar al in staat is.

I’m accepting a wild card to play the @DDFTennis. Since announcing my return, there have been a few bumps but looking forward to returning to the match court and what this next chapter brings ... Thanks to all my fans for their encouragement these past weeks. See you in Dubai! pic.twitter.com/XOwIeEujyk