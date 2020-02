Opslagkanon Jiri Vesely mept 26 aces en steekt het ATP-toernooi van India op zak

Na enkele mindere maanden lijkt het stilaan weer beter te gaan met de lange Tsjech Jiri Vesely. In het ATP-toernooi van Pune in India bereikte Vesely de finale en die won hij in 3 sets.

Jiri Vesely (ATP-107) is pas 26, maar kende toch al een carrièredipje. De Tsjech stond in 2015 nog 35ste op de wereldranking en bereikte onder meer de vierde ronde op Wimbledon, maar zakte de voorbije jaren weg uit de top 100. Vesely lijkt wel weer het juiste spoor gevonden te hebben want in het Indische Pune won hij zaterdagnamiddag het tweede ATP-toernooi uit zijn carrière.

De tegenstander was de eveneens erg lange Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP-90). De wedstrijd zou uiteindelijk een strijd worden om het behalen van zoveel mogelijk aces. Vesely mepte er liefst 26, maakte geen enkele dubbele fout en won na dik 2 uur tennis met 6-7 (2/7), 7-5 en 3-6. Het is voor Vesely de tweede toernooizege uit zijn carrière nadat hij eerder in januari 2015 Adrian Mannarino versloeg in de Auckland Open.