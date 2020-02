Monfils klopt 'Goffin-killer' en wint het ATP-toernooi in Montpellier voor de derde keer

In tegenstelling tot David Goffin heeft Gaël Monfils zondagnamiddag wel korte metten gemaakt met Vasek Pospisil. Na iets meer dan anderhalf uur tennis rekende Monfils met de lange Canadees af.

Zaterdagnamiddag strafte Vasek Pospisil (ATP-132) enkele missers van David Goffin genadeloos af en zo kregen we een finale tussen de Canadees en thuisspeler Gaël Monfils (ATP-9). Monfils hield het tempo hoog en in de rally's speelde hij altijd net wat beter dan Pospisil. In de eerste set ging hij op het juiste moment door de opslag van de Canadees: 7-5.

Pospisil kon zich niet echt herpakken en Monfils ging nog beter tennissen. De 33-jarige Fransman dreef Pospisil steeds tot het uiterste in zijn eigen opslagspelletjes en in het achtste was het wederom op een cruciaal moment raak. 6-3 was zo de eindstand in de laatste set. Na 2010 en 2014 is het de derde eindzege voor Monfils in Montpellier.