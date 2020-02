Goffin laat zich ringeloren door nummer 132 en loopt zo jammerlijk finale mis

David Goffin leek de hele week goed op dreef in Montpellier. Alleen jammer dat de kers op de taart niet zal volgen. Onze beste speler bij de mannen verslikte zich in de finale in de Tsjech Vasek Pospisil, pas de nummer 132 op de wereldranglijst.

Nu heeft Pospisil wel wat in zijn mars, want ooit stond hij in de top 25. Pospisil is dus ver afgegleden op de ranking, maar herbeleeft nu blijkbaar zijn betere dagen. Dat was in de halve finales in de eerste set al te zien: van 1-1 ging het naar 4-1. Die achterstand kon Goffin niet meer goedmaken.

Nadien leek de echte David Goffin wel op te staan. Onze landgenoot nam het commando in de wedstrijd helemaal over. Enkel bij 0-3 kwam Pospisil nog een keertje op het scorebord. Meer dan één spelletje was hem in de tweede set niet gegund.

GOFFIN KAN NIET UITSERVEREN

Goffin kon echter niet doorduwen, Pospisil beet zich weer vast in de match. Bij 4-5 mocht Goffin dan wel serveren voor de winst, maar dat liep mis. Met drie spelletjes op rij was het alsnog Pospisil die zich tot winnaar kroonde: 6-3, 1-6 en 7-5. In de finale is Monfils zijn tegenstander. Goffin komt volgende week in actie op het toernooi van Rotterdam.