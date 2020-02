Yanina Wickmayer wint weer met Russische dubbelpartner in Midland en mag naar de finale

Yanina Wickmayer heeft zich samen met de Russin Valeria Savinykh geplaatst voor de finale in het dubbelspel. Ze rekenden na een super tiebreak af met Chieh-Yu Hsu en Marcela Zacarias.

Vrijdagavond moest Yanina Wickmayer nog in de kwartfinale het hoofd buigen voor de Amerikaanse Irina Falconi, maar in het dubbelspel had ze meer succes. Samen met Valeria Savinykh rekende ze af met Chieh-Yu Hsu en Marcela Zacarias. De eerste set ging nog vlot naar het Belgisch/Russische duo met 2-6, maar de tegenstanders beter zich vast in de wedstrijd en haalden de tweede set met 7-6 (7/3) binnen.

Een super tiebreak leverde uiteindelijk winst op voor Wickmayer en Savinykh. In de finale nemen ze het zaterdagnacht op tegen Caroline Dolehide en Maria Sanchez.