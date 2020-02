Kirsten Flipkens loodst België naar finaleweek Fed Cup

Het is gelukt! Het Belgische Fed Cup-team heeft Kazakhstan opzij gezet met 3-1 en zich geplaatst voor de finaleweek in Boedapest. Het was Kirsten Flipkens die het beslissende punt binnenhaalde. Zij versloeg Zarina Diyas met 6-3 en 6-4.

Diyas moest winnen om Kazakhstan in de ontmoeting te houden. Toen zij bij 2-2 haar service verloor, kon het thuispubiek al voorzichtig het feestje inzetten. Flipkens was haar typische zelve en trakteerde haar opponente op heel wat slices en volleys. Die had daar aanvankelijk geen antwoord op, maar de tweede set was wel nog spannend. Acht spelletjes lang hielden beide speelsters mekaar in spanning. Met enkele goede punten aan het eind maakte Flipkens het verschil en was de overwinning in de ontmoeting een feit.