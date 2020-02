Flipkens gaat dit dubbel zo hard koesteren: "Misschien laatste zege op Belgische bodem"

Op Kirsten Flipkens kan je altijd rekenen, zeker in de Fed Cup. Een verrassing was het dus niet dat zij werd opgesteld in de laatste enkelmatch. Flipkens stelde allesbehalve teleur en stelde de kwalificatie veilig voor het Belgische team.

Tegen Diyas gaf Flipkens eens temeer een masterclass in het brengen van gevarieerd tennis. "Ik heb tactisch de perfecte match gespeeld", wist Flipkens zelf ook. "Met mijn korte sliceballen kon ik haar weglokken bij de baseline. Dat is de juiste tactiek gebleken."

Het moet heel speciaal zijn om je land zo over de streep te kunnen trekken. "Ik heb hier enorm van genoten", steekt Flipkens haar emoties niet onder stoelen of banken. "Dit doet enorm deugd. Het was dan ook mijn eerste overwinning van het jaar in het enkelspel."

Als routinier gaat Flipkens zeker nog mee naar Boedapest. Het is wel afwachten of België volgend jaar het kwalificatieduel thuis of uit speelt en wie weet wat daarna nog volgt. "Misschien was dit mijn laatste zege op Belgische bodem", besluit Kirsten Flipkens.