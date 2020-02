Elise Mertens wint ook haar tweede enkelpartij en brengt België opnieuw op voorsprong

Het treffen tussen de twee nummers één van België en Kazakhstan was het eerste duel op dag twee van de Fed Cup-ontmoeting tussen beide landen. Elise Mertens vervulde de verwachtingen: ze klopte Yulia Putintseva met 6-1 en 7-6 (7/1). Zo staat België nu 2-1 voor.

Geen trage start van Elise Mertens zoals in haar eerste duel. In het eerste opslagspel van Putintseva ging Mertens van 30-0 achter naar gamewinst. Via een goed dropshot brak de Kazachse wel terug, maar dat belette Mertens niet om door te zetten. Ze vond de lengte in haar slagen en liep uit naar 4-1.

De afstand tussen beide speelsters zou nog groter worden, want Mertens bleef vlotjes haar geliefkoosde slagen produceren en daar had Putintseva totaal geen antwoord op. Het nummer 34 van de wereld zou geen enkel spelletje meer winnen in de eerste set en kreeg een 6-1 om de oren.

FRUSTRATIE BIJ PUTINTSEVA

Mertens bleef de druk houden en ontlokte zo fouten bij Putintseva, die ook in set twee zo haar opslagspel meteen inleverde.De frustratie borrelde op bij die laatste, dat moest haar racket ook ondervinden. Ook in het lange game dat volgde, bleef Mertens overeind: een in het net verdwijnend dropshot van Putintseva betekende een 2-0-stand in de tweede set.

Ondanks een schitterende defensieve backhand van Mertens - een absoluut hoogtepunt -, knokte Putintseva zich wel in de partij en keerde ze terug tot 2-2. Zo werd het toch nog een gevecht in set twee. Mertens bleef wel aandringen en bij 5-5 en breakpunt ging Putintseva in de fout met de forehand.

GEEN MAAT OP MERTENS IN TIEBREAK

Uitserveren lukte niet meteen, het werd een tiebreak. Tegen Bonaventure zorgde Putintseva voor het kantelpunt in de tiebreak van set twee, maar dat scenario herhaalde zich niet tegen Mertens. Er stond geen maat op de Belgische nummer één in de breaker. Het team van Johan Van Herck moet nu nog één zege zien binnen te halen.