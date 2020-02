Elise Mertens kan al enigszins genieten: "Deze match geeft beter mijn niveau weer"

Of België zich nu plaatst voor het eindtoernooi van de Fed Cup of niet, aan Elise Mertens zal het niet gelegen hebben. Zij deed wat ze moest doen: haar twee enkelpartijen winnen. Over het niveau in haar tweede wedstrijd was Mertens overigens ook wel te spreken.

Na Diyas ging nu ook Putintseva voor de bijl. "Ze bleef wel vechten. Het was een moeilijke match, maar ik beheerste de tiebreak. Ik heb dan een beetje agressiever gespeeld." Deze keer miste ze haar start niet. "Onbewust speelde dat wel mee. Ik wou zeker niet dezelfde start als gisteren. Ik heb de punten beter opgebouwd. Wat was dan het verschil tussen de eerste en tweede set? "In de eerste set vond ze geen oplossingen. In de tweede set speelde ze het ene moment goed en het andere moment minder. Er waren een paar spelletjes die bij 40-40 haar kant op vielen. Ik ben echt tevreden dat ik in twee sets kon winnen. Deze match geeft beter mijn niveau weer." België staat nu 2-1 voor. Kirsten Flipkens speelt het laatste enkelspel in plaats van Ysaline Bonaventure. Elise Mertens komt indien nodig nog in actie in het dubbelspel. "Ik heb ook wel het volste vertrouwen in Kirsten. Als het nodig is, doe ik de dubbel nog. Ik ben altijd klaar. Eerst wat recuperatiedrank nuttigen, fietsen en supporteren. En eten, want ik moet energie hebben."