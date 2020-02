Ysaline Bonaventure houdt hoofd omhoog na gemiste kans: "Ik mag toch fier zijn"

Een hele grote verrassing is het niet dat België en Kazakhstan vrijdag afsluiten met 1-1. Toch had het zoveel mooier kunnen zijn, want Ysaline Bonaventure kwam op een zucht van een stuntzege. De winst lag voor het grijpen, maar ze kon het niet afmaken.

Langzaamaan zag Bonaventure het spelbeeld veranderen en de overwinning uit handen glippen. “Ik begon veel te veel na te denken en ik werd nerveuzer. Daarna kwam Putintseva steeds beter in de wedstrijd. Ze maakte steeds minder fouten en ik kon minder winners slaan."

Voor het team is het een gemiste kans om nu al een optie te nemen op de kwalificatie. “Het was heel fijn geweest om 2-0 voor te staan na de eerste dag. Maar het is niet anders. Ik heb alles gegeven en heb ervoor gevochten. Ik mag toch fier zijn op mijn match.", besluit Bonaventure.

RISICO'S NEMEN

Dat mag zeer zeker, al waren de werkpunten in haar spel in deze wedstrijd ook wel duidelijk zichtbaar. “Mijn opslag is altijd mijn zwakke punt geweest. Ik probeer daarmee ook risico’s nemen. Ik moet er zeker nog aan werken om minder dubbele fouten te slaan. Maar het is niet daardoor dat ik de wedstrijd verlies.”