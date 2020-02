Motor van Mertens slaat aan na eerste set; België neemt leiding in Fed Cup

De Fed Cup-ontmoeting in Kortrijk tussen België en Kazakhstan is op gang gebracht door Elise Mertens en Zarina Diyas, die er meteen een driesetter van maakten. Op het einde had Mertens wel best wat overschot. Ze won met 1-6, 6-2 en 6-1.

Wie dacht dat Elise Mertens dit varkentje wel eens zonder veel problemen ging wassen, kwam bedrogen uit. Diyas nam al snel de touwtjes in handen en Mertens geraakte niet meteen in haar ritme. Bij een tweede breakbal moest ze haar service inleveren.

Ook het tweede opslagspel van de Belgische werd geen succes: bij een lob van Diyas deed Mertens te weinig met de approach, waarna het opnieuw achtervolgen was. Mertens werkte wel knap de eerste drie setballen weg om zich vervolgens op het scorebord te knokken. In het volgende game ging Diyas echter van 0-40 achter naar setwinst.

OVERTUIGENDER EN DWINGENDER

Mertens zat nu wel in de wedstrijd en bracht in set twee overtuigender en dwingender tennis spelen. Door op te komen naar het net kon ze met een goede volley zelf een kloofje slaan: van 1-1 ging het naar 4-1. Mertens duwde door en wilde zo snel mogelijk de stand in sets in evenwicht brengen. Na een fout met de forehand van Diyas was het zover.

BREAKBALLEN GERED IN BEGIN DERDE SET

Diyas moest diep gaan om haar wagonnnetje aan te haken in het begin van de derde set en dat deed ze dan ook. In het volgende spel werkte Mertens vakkundig drie breakballen weg, om nadien zelf weer de aaval te zoeken. Ze repte zich na een dropshot van Diyas naar het net en legde de bal enig mooi overhoeks weg: 3-1.

Het nummer 63 van de wereld kon de foutenlast niet meer beperken en zo was Mertens niet meer tegen te houden in haar jacht op de zege. Afmaken deed de Belgische nummer één in stijl, met een ace. België komt zo 1-0 voor in de ontmoeting.