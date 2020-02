Mestach dicht België grote winstkans toe: "Haalbare kaart, maar in Fed Cup kan van alles gebeuren"

Hoe gaan de dames van het Fed Cup-team het er voor België vanaf brengen tegen Kazakhstan? Dat is de grote vraag. An-Sophie Mestach, die als ex-speelster in het verleden ook de Fed Cup mocht meemaken, heeft er wel een goed oog in.

"Greet Minnen is er voor het eerst bij en is aan een heel sterk seizoen bezig. Kirsten Flipkens heeft de ervaring en kan een goede dubbel spelen. Elise Mertens staat nog altijd in de top 20 en Ysaline Bonaventure speelt met vertrouwen na haar toernooizege in Frankrijk. Ik zie niet in waarom we niet kunnen winnen", aldus een optimistische Mestach.

FINANCIEEL MOOI MEEGENOMEN

Het belang van deze ontmoeting mag niet onderschat worden. "Het zou heel goed zijn als we bij die laatste twaalf landen kunnen zijn. Financieel is dat dan ook mooi meegenomen voor de speelsters. Zeker voor meisjes als Greet en Ysaline."

Eerst dus nog wel voorbij Kazakhstan geraken. "Shvedova is een pure dubbelspeelster. Putintseva speelde een goeie Australian Open en ook Diyas is een goede speelster. Putintseva is niet altijd een gemakkelijke speelster om tegen te spelen. Maar als Elise haar niveau haalt, moet ze al zeker haar twee enkelspelen kunnen winnen."

KNOKKEN VOOR ELKE BAL

Slotconclusie? "Kazakhstan is een haalbare kaart, maar het blijft Fed Cup. Daarin kan vanalles gebeuren. Dat is effectief zo. De Kazachse meisjes gaan knokken voor elke bal. Maar er zit zeker een mooie overwinning in voor ons."