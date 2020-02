Elise Mertens weet waar ze eerste zege op Belgische bodem aan te danken heeft

Het is haar gelukt: Elise Mertens heeft het eerste punt binnengehaald tegen Kazakhstan. Nochtans kende Mertens in het verleden al moeite om te winnen voor eigen publiek. Dit was zelfs haar eerste overwinning ooit op Belgische bodem.

In de openingsset leek even een horrorscenario in de maak. "Ik ben traag uit de startblokken gekomen, maar ben kalm gebleven en was klaar voor een mentale strijd. De benen waren wat loom en ik was misschien een beetje nerveus. Diyas speelde een goede match en maakte een set lang geen fouten."

EIGEN OPSLAGSPELLETJES WINNEN

Nadien wijzigde het spelbeeld. "Ik speelde meer bevrijd in de tweede en derde set. Ik heb altijd hoge verwachtingen van mezelf. Elke set is anders. Je denkt dan: wat moet ik minder of meer doen? Ik ben terug op het terrein gekomen met het idee om mijn eigen opslagspelletjes te winnen. Johan Van Herck heeft goed werk geleverd. Hij heeft me gezegd meer te variëren."

Hoe is het eigenlijk om in Kortrijk te tennissen? "Het is een baan met een lage bots. Je kunt niet van boven naar onder slaan, zoals dat op de toernooien tegenwoordig wel het geval is. Maar iedereen moet zich aanpassen aan de ondergrond. Dat is het mooie aan tennis."

BEZIG MET OPLOSSINGEN

Het moet toch niet simpel geweest zijn om voor de ommekeer te zorgen, met de geschiedenis in het achterhoofd. "Ik wil liefst alleen maar mooie herinneringen hebben. Soms zitten er ook enkele nederlagen bij. We doen dit als team samen. Ik heb niet aan die vorige keren gedacht. Ik was bezig met oplossingen te vinden in deze match."

Dat heeft volgens Mertens ook de doorslag gegeven in deze match: wat zich tussen de oren afspeelde. "Mentaal was ik op de afspraak. Ik wist dat het team achter mij stond. Ik heb de moed niet laten zakken. Mentaal was ik sterk."