Kimmer Coppejans stoot opnieuw vlot door in Australië en bereikt de kwartfinales

Na de Australian Open is Kimmer Coppejans nog steeds actief in Australië. Eerst nam hij deel aan het Challenger-toernooi in Burnie en deze week is Coppejans actief in Launceston.

Na een zege met zijn Spaanse partner Sergio Martos Gornes in het dubbelspel kwam Coppejans twee keer in actie in het enkelspel. Na een overwinning tegen de Duitser Tobias Simon (4-6, 7-6 en 3-6) kwam Coppejans thuisspeler Harry Bourchier (ATP-305) voor een tweede keer op een paar dagen tijd tegen. Net zoals Burnie won Coppejans ook nu weer vrij eenvoudig van de Australiër Bourchier. Na iets meer dan een uur eindigde de partij op 2-6 en 5-7. Coppejans staat nu in de kwartfinale waarin hij het opneemt tegen de Italiaan Lorenzo Giustino (ATP-158). In het dubbelspel komt Coppejans donderdagochtend nog in actie.