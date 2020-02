Goffin rekent in Montpellier in twee sets af met Kazach

David Goffin heeft zich op de Open Sud in Frankrijk zonder al te veel problemen geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Kazach Alexander Bublik in twee sets.

Het Belgische tweede reekshoofd won met 3-6 en 6-7(9). Bublik is het nummer 54 van de wereld. Goffin was bye in de eerste ronde en staat nu dus bij de laatste acht.

In Montpellier treft Goffin nu goede virend Pierre-Hugues Herbert of Felix Auger-Aliassime. Gael Monfils is er het topreekshoofd.