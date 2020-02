Gillé en Vliegen halen de kwartfinales in Argentinië net niet, Wickmayer stoot wel door in de Verenigde Staten

De Australian Open is pas voorbij, maar de meeste tennissers hebben hun vizier alweer ergens anders op gericht. Yanina Wickmayer, Sander Gillé en Joran Vliegen kwamen in het dubbelspel in actie.

Yanina Wickmayer is momenteel actief op het ITF-toernooi in Midland, Verenigde Staten. In het dubbelspel won ze samen met de Russische Valeria Savinykh van Eudice Wong Chong en Aldila Sutjiadi in twee sets: 5-7 en 5-7. Wickmayer (WTA-146) komt ook op donderdag in het enkelspel nog in actie tegen de jonge Australische Seone Mendez (WTA-277). Minder geluk voor Sander Gillé en Joran Vliegen. In het ATP-toernooi in het Argentijnse Cordoba werd er nipt verloren van het duo Ariel Behar en Gonzalo Escobar. Gillé en Vliegen wonnen de eerste set met 3-6, maar de tweede werd met 6-3 verloren waardoor er een super tiebreak kwam. Daarin nam het Zuid-Amerikaanse duo uiteindelijk nipt de bovenhand: 11-9.