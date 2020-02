Mertens en medespeelsters analyseren seizoensbegin: "Elke week gegroeid" en "Australian Open teleurstellend"

Tijdens ontmoetingen in de Fed Cup is vaak de recente vorm van de speelsters bepalend. De kansen van België tegen Kazakhstan hangen dus af van hoe de speelsters het seizoensbegin zijn doorgekomen. Mertens, Flipkens en Bonaventure geven voor zichzelf het antwoord.

Elise Mertens zette het seizoen in met twee kwartfinales en een achtste finale op de Australian Open. "Ik ben redelijk tevreden over mijn maand", zegt de hoogst gerangschikte Belgische speelster. "Ik heb een bepaald niveau gespeeld en ben gegroeid. Ik mag zeker niet klagen."

BEWUST PROGRAMMA

Kirsten Flipkens heeft bewust voor een bepaald programma gekozen. "Ik ben in Auckland gestart, zo wou ik snel aan het seizoen beginnen. Ik heb driemaal in de eerste ronde verloren. Toch voelde ik elke week dat ik gegroeid was. Zo verloor ik in Hobart van de finaliste. In Melbourne had ik ook geen al te beste loting. Spijtig dat ik geen extra ronde heb kunnen spelen." Flipkens verloor van Muchova na een tiebreak in de derde set.

"Ik had best wel een oké maand, met veel goede wedstrijden. De Australian Open was wel teleurstellend. Daar heb ik dik verloren. Ik heb nu wel een goede week achter de rug", verwijst Ysaline Bonaventure naar haar toernooizege in Andrezieux. "Ook al was het dan maar een 60.000 dollar-toernooi. Ik heb wel het idee dat het niveau de goede richting uitgaat."