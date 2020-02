Kazakhstan rekent op tennisster die niet meer speelde sinds 2017 en toch nog bevreesd voor 'legende' Clijsters

Kim Clijsters fungeert deze week als sparringpartner voor de speelsters van het Belgische Fed Cup-team. Om zelf al opnieuw wedstrijden te spelen, is het voorlopig nog te vroeg. Al vertrouwen ze het bij Kazakhstan toch niet helemaal.

Dat Clijsters zichzelf nog niet als wedstrijdfit beschouwt, komt door de knieblessure die ze begin november opliep. Die hield haar ook weg van de Australian Open. Trainen kan dus wel, spelen nog niet. Of toch? "België heeft nog tot donderdag de tijd om Kim Clijsters toe te voegen aan het team", is de Kazachse kapitein Dias Doskarayev op zijn hoede. "Die optie heb ik, maar dat zal niet gebeuren", laat Johan Van Herck weten.

EXTRA HYPE

Daaruit spreekt ook enorm respect voor Clijsters. "Na de bevalling van haar eerste kindje heeft ze meteen een Grand Slam gewonnen", weet Doskarayev nog. "Het zal natuurlijk geweldig zijn om haar op de professionele Tour weer erbij te hebben. De terugkeer van zo'n legende als Clijsters, dat zorgt voor een extra hype."

In de selectie van Kazakhstan zit er ook een opvallende naam: Yaroslava Shvedova. Die speelde haar laatste match op Roland Garros in... 2017. "Het is boeiend om haar er terug bij te hebben. Zij is onze meest ervaren speelster en ook meest succesvolle, als je naar de ranking kijkt. Ze heeft 25ste gestaan in het enkelspel en een paar Grand Slams gewonnen in het dubbel."

BEVALLEN VAN TWEELING

Gaat ze dan dit weekend echt haar grote comeback maken? "Ze is als een oudere zus voor de andere speelsters. Ze is bevallen van een tweeling en heeft geen officiële match gespeeld sinds 2017. We hopen haar nu wel klaar te stomen voor de dubbelmatch, als die bepalend is. Al hebben we nog anderen die daarvoor in aanmerking komen: Anna Danilina en Zarina Diyas kunnen ook de dubbel spelen."