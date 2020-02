Novak Djokovic heeft eerste plaats op de ATP-ranking opnieuw beet, Goffin komt de top 10 binnen

Novak Djokovic heeft opnieuw de eerste plaats op de ATP-ranking te pakken. De winnaar van de Australian Open gaat Rafael Nadal voorbij. Verder keert ook David Goffin terug in de top 10.

Goffin sneuvelde in de derde ronde van de Australian Open tegen de Rus Andrey Rublev. Goffin behaalde daarmee exact hetzelfde resultaat als vorig jaar en verliest dus geen punten op de ATP-ranking. De Spanjaard Roberto Bautista Agut -die voor de Australian Open negende stond- zakt naar de twaalfde plaats. Hij behaalde in 2019 nog de kwartfinales en ging er nu vroeg uit tegen de Kroaat Marin Cilic.

Helemaal bovenaan de ranking staat opnieuw de naam van Novak Djokovic. De Serviër wist afgelopen zondag voor de achtste keer in zijn carrière de Australian Open te winnen. Hij gaat Rafael Nadal voorbij in de stand. Roger Federer blijft derde, Dominic Thiem is vierde.