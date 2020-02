Kimmer Coppejans bereikt de kwartfinales in Challenger-toernooi in het dubbelspel na thriller

Samen met zijn Spaanse dubbelpartner staat Kimmer Coppejans in de kwartfinales van het Challenger-toernooi in Launceston. Ze waren te sterk voor het Italiaanse duo Margaroli/Vavassori.

Een drietal dagen geleden verloor het Belgisch/Spaanse duo Kimmer Coppejans en Sergio Martos Gornes van de Italianen Margaroli en Vavassori in Burnie. Nu stond opvallend genoeg in Launceston net dezelfde affiche op het programma. Coppejans en Martos Gornes wonnen dit keer wel hun partij.

De eerste set ging nog naar de Italianen na een tiebreak, maar Coppejans en Martos Gornes herpakten zich in de tweede set met 6-2. In de super tiebreak die volgde was het bijzonder spannend, maar met 10-7 mag Coppejans wel naar de volgende ronde. Hij komt ook nog in het enkelspel in actie tegen de Duitser Tobias Simon (ATP-462).