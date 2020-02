Kazachse kapitein hoopt op nervositeit bij Mertens en verwacht dat Flipkens speelt

Het is aftellen naar de ontmoeting tussen België en Kazakhstan in de Fed Cup. Die zal doorgaan in de Lange Munte in Kortrijk. Elise Mertens zal ongetwijfeld één van de enkelspelen voor haar rekening nemen. De Kazachse kapitein verwacht dat Flipkens in de andere enkelmatch zal aantreden.

Met de nummer één uit het Belgische damestennis zijn ze in Kazakhstan wel vertrouwd. "Onze meisjes hebben al meerdere keren gespeeld tegen Elise Mertens. Wie als eerste gaat starten, is belangrijk. Als Mertens zou winnen tegen Diyas, komt België op 1-0 en tankt het publiek vertrouwen." In zo'n duel zou Mertens zeker van start gaan als favoriete. "Mertens heeft al meer succes gekend, ze staat in de top twintig van de wereld en is de leidster van het team. België zal verwachten dat zij de punten binnenhaalt. Wij kunnen ontspannen tegen haar spelen en hebben in die matchen niets te verliezen. We hopen dat Mertens nerveus wordt." Maar wat als dat niet zo is en België effectief de leiding neemt? "Dan komt Putintseva onder druk. Putintseva heeft al verschillende keren tegen Flipkens gespeeld. Ik gok dat zij zal spelen, want tussen hen twee is het altijd een gevecht. Beiden hebben in het spel bepaalde voordelen. Flipkens is iemand die veel slices speelt en vaak naar het net komt. Putintseva speelt graag lange rally's." Het leidt dus geen twijfel dat Kazakhstan Yulia Putintseva en Zarina Diyas zal opstellen in de enkelspelen. Beiden hebben een goede Australia Open achter de rug. Ze haalden allebei de derde ronde. Wat gaat nu beslissend zijn tijdens het Fed Cup-duel in Kortrijk? "Het zal afhangen van enkele punten. Elke match zal wel moeilijk zijn voor ons."