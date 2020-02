Johan Van Herck ziet Kim Clijsters aansluiten bij het Fed Cup-team: "Een enorme meerwaarde"

Kim Clijsters werkt nog steeds bijzonder hard aan haar comeback. De Limburgse zal deze week meetrainen met het Belgische Fed Cup-team dat het vanaf vrijdag opneemt tegen Kazachstan.

Johan Van Herck is tevreden met de terugkeer van Kim Clijsters: "Het is logisch dat Kim zich bij ons aansluit. Ze traint al weken op hoog niveau, maar nu komt ze ook tegenover vier profs te staan", zegt de bondscoach bij Het Nieuwsblad. "Wij krijgen er iemand bij die zowel op als naast het veld een enorme meerwaarde kan betekenen."

Kim Clijsters won in haar carrière in 2001 al een Fed Cup samen met Justine Henin en Laurence Courtois. In september 2019 liet ze weten bezig te zijn met het maken van een comeback. Die staat eind februari in het Mexicaanse Monterrey gepland.