Iedereen in Belgisch kamp verheugd over aanwezigheid Clijsters: "Een win-win" en "Ze was mijn houvast"

Het moet zowat de best mogelijk voorbereiding op een Fed Cup-ontmoeting: Kim Clijsters die met de geselecteerde speelsters meetraint en hen tips geeft. Naar een meervoudig grandslamkampioene wordt zeker geluisterd. Iedereen is dan ook blij met haar aanwezigheid.

Van Herck moest weinig moeite doen om Clijsters te overtuigen om mee te trainen. "We hebben dat besproken en zaten snel op dezelfde lijn. Voor iedereen is het een meerwaarde. Ze is iemand die zoveel ervaring doorgeeft en erbij is om ons te helpen. Ook voor haar is het een goede situatie. In plaats van alleen te trainen op haar academie, kan ze hier met iedereen samen trainen op een goed niveau. Het is een win-win."

Elise Mertens moest door het tempo van Clijsters al stevig aan het werk. "Ik moet goed mijn best doen om te volgen. Het is altijd plezant om tegen haar te spelen. Het is iemand die erg gemotiveerd is en dat maakt de training ook leuker. Ik hoop om nog met haar te kunnen trainen. We kunnen heel veel van haar leren, maar het belangrijkste is wel dat wij ons goed voelen."

Kirsten Flipkens is een generatiegenote van Clijsters. "Ik ken haar al van mijn zes à zeven jaar, dat is toch een hele periode. Ze is een beetje een oudere zus voor mij. Zij was mijn houvast toen ik op mijn twaalf jaar op de VTV kwam. Ik voelde me daar niet altijd goed, had veel heimwee. Zij sleurde mij er dan door."

Ook Ysaline Bonaventure deed tenslotte haar zegje over de Limburgse topper. "Ook voor mij was zij iemand waar ik naar heb opgekeken. Ik ben blij nu met haar te kunnen trainen. Het is niet normaal dat wij in het verleden twee nummers één hadden. Kim was een idool van mij, maar nu moeten we het met onszelf doen."