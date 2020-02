David Goffin kent eerste tegenstander voor ATP-toernooi in Montpellier

Na het behalen van de derde ronde op de Australian Open gaat het seizoen gewoon verder voor David Goffin. De Luikenaar werkt nu toe naar het ATP-toernooi in Montpellier.

In de tweede ronde ontmoet Goffin (ATP-10) de Kazach Alexander Bublik (ATP-54) in het ATP-toernooi van Montpellier. Goffin was vrij in de eerste ronde. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in de derde ronde van de Australian Open tegen de Rus Andrey Rublev.

Bublik versloeg de Zwitser Henri Laaksonen (ATP-112) in drie sets (6-7 (2/7), 6-1 en 7-6 (7/2)). De Kazach ging er in de eerste ronde van de Australian Open uit tegen de Australiër Jordan Thompson.